“Soy un negocio más que cerramos por extorsiones”: dueño de Mariscos El Compa Moy de Ensenada

Con un nudo en la garganta y sus sueños truncados es como el propietario de “Mariscos El Compa Moy” de Ensenada, Baja California, anunció hoy el cierre de su negocio debido a las contantes extorsiones económicas y amenazas de muerte que recibe de parte de grupos del crimen organizado.

El anuncio del cierre de los “Mariscos El Compa Moy” se hizo a través de las redes sociales en donde suma miles de visualizaciones, reacciones, además de comentarios en donde sus clientes y ciudadanía en general lamentan la situación qué él y otros negocios están viviendo en Ensenada, Baja California y el resto de México.

A lo largo del VIDEO que dura poco más de trece minutos el dueño de los “Mariscos El Compa Moy” refiere que su negocio no es el único que actualmente es blanco de extorsiones por parte de grupos del crimen organizado y pide a los comensales estar atentos ante cualquier ataque armado del que puedan ser blanco al visitar los comercios.

“Disfrútenlo como si fuera su última comida porque no sabemos en qué momento puede llegar uno de los grupos criminales y asesinar a sangre fría a todas las personas que se encuentren”.

Sobre su caso, el comerciante explica que ha sido blanco de amenazas de muerte de forma constante y por salvaguardar el bienestar de sus clientes y el de su familia ha decidido cerrar las puertas del restaurante “Mariscos El Compa Moy”, el cual estaba a punto de cumplir cuatro años tras su apertura.

“No puedo exponer a mis clientes a ese riesgo, a que en cualquier momento llegue un sicario, un cobarde que se quiere arrebatar el patrimonio de nosotros, los trabajadores, y nos asesinen. ¿Por qué? Por vender comida. Ni siquiera por vender drogas, por estar en algún grupo delictivo, no. Por trabajar honradamente, por hacer lo que me gusta”, reclamó en su publicación.

Respecto al actual de las autoridades municipales, estatales y federales, el comerciante afectado señaló que es nula la protección que ofrecen a los comercios e incluso los extorsionadores se jactan de tenerlos comprados.

“Las autoridades no hacen nada al respecto. No pasa nada, siguen cerrando negocios, siguen cerrando establecimientos, sigue habiendo gente que asesinan en vías públicas… Estos grupos mencionan que ya tienen comprado tanto al gobierno estatal como federal y por ende por los municipios. Entonces, ¿con quién buscamos ayuda?”, cuestiona el joven empresario.

Ante la ola de inseguridad que se vive en Ensenada, Baja California, donde los grupos criminales ya lo ubican, el propietario de “Mariscos El Compa Moy” refiere que ha optado por mudarse de ciudad y volverá a empezar de cero.

“Soy muy activo, suelo ser muy alegre, sé que voy a hacer algo, sé que haré otro proyecto y no me voy a quedar quieto… pero espero que esto sea un antes y un después para mi pequeño municipio de Ensenada… Afortunadamente estoy vivo y no ha pasado mayores, pero creo que es la decisión más correcta en cerrar por mi propio bien”.

Finalmente, el joven empresario que es víctima de extorsión, señaló estar “consciente de las posibles consecuencias que tenga el grabar este video”, sin embargo, invita a los demás afectados a alzar la voz. “Somos muchos, que si nos unimos podemos hacer un gran cambio, ¿verdad?”.