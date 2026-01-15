Extrabajadores de Mexicana acusan adeudo histórico y falta de claridad a Sheinbaum

La deuda del gobierno federal con los extrabajadores de Mexicana de Aviación volvió al centro del debate público, luego de que representantes sindicales acusaran que, pese al relanzamiento de la aerolínea estatal, las indemnizaciones laborales siguen incompletas y sin un calendario definido para su liquidación total.

El reclamo apunta directamente a la administración encabezada por Claudia Sheinbaum, a la que los exempleados señalan por mantener un proceso de pago fragmentado que, hasta ahora, solo ha cubierto una fracción mínima de lo que establece la legislación laboral vigente.

De acuerdo con los trabajadores, el único desembolso realizado corresponde a una primera dispersión de 408 millones de pesos, distribuida entre aproximadamente 7 mil 400 extrabajadores, una cifra que representa apenas entre 4 y 4.5% del total de las liquidaciones que legalmente les corresponderían.

La expectativa de una segunda dispersión tampoco ofrece alivio significativo, pues, según estimaciones sindicales, incluso con ese pago adicional los extrabajadores apenas alcanzarían alrededor del 8% del monto total de sus indemnizaciones, lo que evidencia una brecha profunda entre el compromiso institucional y la realidad financiera del proceso.

La incertidumbre se agrava ante la ausencia de fechas concretas para el siguiente pago, situación que mantiene a miles de exempleados en un limbo jurídico y económico, pese a que el caso lleva más de una década abierto y ha sido recurrentemente utilizado como referencia de justicia laboral pendiente.

En paralelo, los activos de la antigua Mexicana continúan sin una transferencia plenamente formalizada, ya que la eventual compraventa de inmuebles y del simulador de vuelo permanece en una etapa preliminar, sin contratos firmados ni documentación que acredite una adquisición definitiva por parte del Estado.

Los representantes laborales subrayan que, hasta ahora, el único activo efectivamente comprado y entregado ha sido la marca Mexicana, la cual ya es utilizada por la nueva aerolínea estatal, mientras que el resto del patrimonio sigue en procesos administrativos que no se traducen en recursos líquidos para cubrir las indemnizaciones.

Esta situación contrasta con los planes oficiales de expansión de Mexicana de Aviación, que en su Programa Institucional 2025-2030 proyecta transportar a millones de pasajeros, fortalecer alianzas comerciales y posicionarse como un actor relevante en los mercados nacionales e internacionales.

Para los extrabajadores, el discurso de crecimiento y modernización resulta difícil de conciliar con una deuda laboral que consideran histórica y moralmente impostergable, y que, afirman, debería resolverse antes de consolidar un nuevo proyecto aéreo bajo el sello del Estado mexicano.

