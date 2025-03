Extradición de narcotraficantes es consecuencia de política de aranceles: Trump

Durante su discurso ante el Congreso, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la extradición de 29 narcotraficantes mexicanos a EU fue resultado de su política de aranceles. Trump afirmó que “hace cinco noches, las autoridades mexicanas, por la política arancelaria que les imponemos, nos entregaron a 29 de los mayores líderes de los cárteles de su país, algo que nunca había ocurrido”.

En su discurso sobre el estado de la Unión, Trump reiteró su postura a favor de los aranceles, afirmando que “los aranceles son para hacer a Estados Unidos rico otra vez”. Esta declaración se produjo el mismo día en que entró en vigor su orden de imponer nuevos aranceles generales del 25% a México y Canadá, con excepciones para productos energéticos.

Trump también reafirmó su plan de establecer “aranceles recíprocos” el próximo 2 de abril y mencionó los “déficits muy grandes con México y Canadá”. Con una excepción, Trump no mencionó las negociaciones sobre migración y narcotráfico, pero sí destacó la extradición de los 29 líderes de cárteles. “Quieren que estemos contentos, pero queremos que hagan mucho más”, demandó.

Aranceles: Extradición de Narcotraficantes de Alto Perfil

Entre los extraditados se encontraban Rafael Caro Quintero, líder del Cártel de Guadalajara, y los líderes de Los Zetas, Miguel Ángel y Omar Treviño Morales. Trump calificó la operación como “un hecho sin precedente” y “en el marco de los acuerdos de cooperación internacional”.