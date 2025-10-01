Extranjera quiso evadir operativo vial en Nayarit, terminó tirada en el suelo (video)

La tarde de este martes, autoridades de Tránsito Municipal implementan un operativo vial en la entrada de Sayulita, Bahía de Banderas, Nayarit, con el objetivo de supervisar la documentación y medidas de seguridad de motocicletas y cuatrimotos.

Durante la revisión, una mujer de origen extranjera intenta evadir el filtro ubicado en la gasolinera del poblado, rodeando el punto de inspección para continuar su trayecto sin ser detenida.

Al acercarse a la avenida Revolución, la conductora se encuentra con un agente de tránsito, quien le hace la seña de alto. La extranjera ignora la indicación e intenta seguir su camino, lo que provoca la intervención inmediata del oficial.

Durante la maniobra de detención, el agente de tránsito logra sujetar el manubrio de la cuatrimoto, provocando que el vehículo se voltee sobre sus dos ruedas izquierdas y pierda el control.

La conductora, que no portaba casco, cae al pavimento y sufrió un golpe en el costado izquierdo y la cabeza, además de múltiples escoriaciones en brazos y piernas. Los paramédicos acuden al lugar y confirman que no presenta lesiones de gravedad.

El operativo vial continúa mientras la mujer es asegurada por los oficiales. Su cuatrimoto es retirada debido a que carece de placas y documentación en regla, y la conductora recibe la correspondiente infracción.

Testigos señalan que la reacción de la extranjera al intentar evadir a los agentes generó riesgo tanto para ella como para otros usuarios de la vía, incluyendo peatones y conductores de motocicletas cercanas.