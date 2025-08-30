Extraoficial: ataque armado en Bahía Tortugas deja un agente de la PGJE sin vida

La mañana de este sábado 30 de agosto se reportó de manera extraoficial un ataque armado en Bahía Tortugas , dentro de las instalaciones de la Agencia Estatal de Investigación Criminal de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) , en el municipio de Mulegé.

Según versiones que circulan en redes sociales , un agente investigador de la PGJE murió tras recibir múltiples disparos. La víctima sería un agente investigador adscrito a la PGJE en esa demarcación.

Hasta ahora, la PGJE no ha emitido un comunicado oficial. La información sigue siendo preliminar. Se espera que en las próximas horas las autoridades estatales confirmen lo ocurrido y ofrezcan mayores detalles.

Información en proceso…

