Extraoficial: reportan personas sin vida tras detonaciones en Miramar de Loreto

La mañana de este miércoles 19 de noviembre se registró una intensa movilización de corporaciones de seguridad en la colonia Miramar, luego de que vecinos reportaron detonaciones de arma de fuego en la zona.

De manera extraoficial, en redes sociales comenzó a circular que el incidente habría dejado cuatro personas sin vida y una más lesionada por disparos de arma de fuego. Hasta el momento, dicha información no ha sido confirmada por autoridades procuradoras de justicia.

Elementos de los tres niveles de gobierno acudieron al sitio para asegurar el área y realizar las primeras indagatorias. Sin embargo, la versión difundida en redes continúa siendo preliminar, ya que la Procuraduría General de Justicia del Estado no ha emitido un informe oficial.

Se prevé que, durante las próximas horas, la autoridad competente amplíe la información y confirme o descarte los datos que han circulado sobre este posible hecho violento.