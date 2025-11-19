Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Miércoles 19 de Noviembre, 2025
HomeSeguridadExtraoficial: reportan personas sin vida tras detonaciones en Miramar de Loreto
Seguridad

Extraoficial: reportan personas sin vida tras detonaciones en Miramar de Loreto

La mañana de este miércoles se registró una movilización de seguridad en la colonia Miramar de Loreto tras reportes de detonaciones de arma de fuego. Versiones extraoficiales hablan de personas sin vida.
Daniela Lara
19 noviembre, 2025
0
14
Reportan posible hecho violento en Miramar de Loreto; información es preliminar

IMG: SOS Rotativo El Periódico del Pueblo

La mañana de este miércoles 19 de noviembre se registró una intensa movilización de corporaciones de seguridad en la colonia Miramar, luego de que vecinos reportaron detonaciones de arma de fuego en la zona.

De manera extraoficial, en redes sociales comenzó a circular que el incidente habría dejado cuatro personas sin vida y una más lesionada por disparos de arma de fuego. Hasta el momento, dicha información no ha sido confirmada por autoridades procuradoras de justicia.

Elementos de los tres niveles de gobierno acudieron al sitio para asegurar el área y realizar las primeras indagatorias. Sin embargo, la versión difundida en redes continúa siendo preliminar, ya que la Procuraduría General de Justicia del Estado no ha emitido un informe oficial.

Se prevé que, durante las próximas horas, la autoridad competente amplíe la información y confirme o descarte los datos que han circulado sobre este posible hecho violento.

Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
Articulo anterior

Comisiones del Senado aprueban la nueva Ley contra la Extorsión con cambios ...

Siguiente articulo

Detienen a 54 presuntos integrantes del CJNG en operativos realizados en Colima