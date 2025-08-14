Los extraterrestres regresaron a La Rumorosa: Secretario de Seguridad en BC

La instalación permanente de una estación de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana en el zona de La Rumorosa fue confirmada por el Secretario de Seguridad, Laureano Carrillo Rodríguez, quien en tono de broma aseguró que “los extraterrestres regresaron” a la región. El anuncio se realizó durante un evento oficial encabezado por la gobernadora Marina del Pilar Ávila.

El funcionario explicó que la ubicación es estratégica, ya que la zona de Tecate es un punto clave para el cruce ilegal que realizan grupos delictivos hacia y desde Estados Unidos. Señaló que reforzar la presencia policial y militar es esencial para el control de actividades ilícitas en la región.

En su intervención, Laureano Carrillo Rodríguez destacó que los operativos de contención iniciados en marzo han dado resultados notables, recordando que la fase más complicada ocurrió en junio, cuando personal militar fue atacado. Fue en ese contexto que, de manera irónica, comentó que “ya regresaron los avistamientos de extraterrestres en La Rumorosa”, haciendo referencia a la disminución de la inseguridad en la zona.

Aprovechando la ocasión, el Secretario de Seguridad solicitó a Marina del Pilar Ávila la construcción de una comandancia equipada en La Rumorosa y El Hongo para ampliar el despliegue operativo. Subrayó además la importancia histórica y cultural del área, mencionando referencias locales y anécdotas populares.

En cuanto a resultados, Carrillo informó que del 16 de marzo al 3 de abril se realizaron 77 operativos de contención en El Hongo, Tecate y la carretera, logrando la detención de 25 personas, 11 de ellas por delitos del fuero federal. Se aseguraron ocho armas, 12 cargadores, dos chalecos antibalas, 245 cartuchos, 20 vehículos y cinco mil litros de combustible recuperados en tres cateos.

Uno de los operativos más relevantes se desarrolló el 30 de abril de 2025 en la Calle del Borrego, en La Rumorosa, donde fueron hallados 85 casquillos percutidos, los cuales quedaron integrados como evidencia en las investigaciones.

El 10 de mayo de 2025, en la calle Santa Clara, se detuvo a un individuo identificado como Ricardo N por portación de armas de fuego. Según Carrillo, dichas armas formaban parte del arsenal utilizado en ataques contra la Fiscalía y contra personal de la Defensa Nacional.