F1 2026 ¿Cuál es el número de Checo Pérez en Cadillac y qué significado tiene?
El piloto tapatío Sergio “Checo” Pérez ha confirmado oficialmente el número que portará en su monoplaza durante la temporada 2026 de la Fórmula 1, marcando su inicio con la escudería Cadillac.
Tras meses de especulación sobre su futuro en el “Gran Circo”, el mexicano decidió mantener el número 11, un dorsal que lo ha acompañado durante gran parte de su exitosa trayectoria y que tiene un profundo significado personal relacionado con su equipo de fútbol favorito, las Águilas del América.
Esta decisión se produce en un momento clave para el automovilismo mexicano, ya que la transición a Cadillac representa un nuevo capítulo tecnológico y deportivo para el corredor.
Checo Pérez explicó que el uso del 11 es un homenaje directo a una de las máximas leyendas del club azulcrema, el exfutbolista chileno Iván Zamorano, quien portaba dicho número durante su paso por la Liga MX, inspirando al piloto desde su infancia.
Con el respaldo de General Motors, la llegada de Cadillac a la parrilla de la F1 2026 sitúa a Sergio Pérez como la figura central de un proyecto ambicioso.
Los aficionados de Checo Pérez han recibido con entusiasmo la noticia, pues el número 11 se ha convertido en una marca de identidad para el “Ministro de Defensa mexicano”, quien busca llevar el nombre de México a lo más alto del podio bajo la nueva reglamentación técnica de la FIA.
- Lee más: Checo Pérez se sincera: “En Cadillac me siento parte fundamental del proyecto”
- Lee más: Checo Pérez revela quiénes son sus verdaderos amigos en la Fórmula 1
- Lee más: Checo Pérez confirma su adiós de la Fórmula 1 tras su etapa con Cadillac
F1 2026: Fechas, horario y lugar de las carreras en que estará Checo Pérez
La temporada de la Fórmula 1 en 2026 promete ser una de las más intensas de la historia, con un calendario que recorrerá los cinco continentes. Para que no te pierdas el desempeño del piloto mexicano Checo Pérez con su nuevo motor Cadillac, aquí te presentamos las fechas clave y horarios (tiempo del centro de México) de los Grandes Premios más esperados:
|Gran Premio
|Fecha
|Hora (MX)
|GP de Australia
|15 de marzo
|01:00 hrs
|GP de Baréin
|22 de marzo
|09:00 hrs
|GP de Arabia Saudita
|5 de abril
|11:00 hrs
|GP de Miami
|3 de mayo
|13:30 hrs
|GP de España
|24 de mayo
|07:00 hrs
|GP de Mónaco
|7 de junio
|07:00 hrs
|GP de Canadá
|21 de junio
|12:00 hrs
|GP de Gran Bretaña
|12 de julio
|08:00 hrs
|GP de México
|25 de octubre
|14:00 hrs
|GP de Abu Dabi
|6 de diciembre
|07:00 hrs
Este calendario marca el debut de las nuevas unidades de potencia, donde Checo Pérez y su equipo Cadillac buscarán capitalizar la experiencia acumulada para competir contra potencias como Red Bull Racing y Ferrari.
- Únete a nuestro canal de WHATSAPP TRIBUNA DE MÉXICO
- Síguenos en nuestra cuenta de FACEBOOK TRIBUNA DE MÉXICO