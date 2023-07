Lando Norris rompe y deja sin trofeo a Verstappen en el GP de Hungría

A pesar de que Max Verstappen lo tomó con humor, vivió un amargo momento durante las celebraciones del Gran Premio de Hungría, y todo gracias a Lando Norris.

El piloto británico, quien aseguró el segundo puesto en el Hungaroring el domingo, descorchó con su característico estilo una botella de champán y accidentalmente la estrelló contra la base del podio del ganador. Sin embargo, lo que Norris no esperaba era que el fuerte impacto no solo abriera la botella, sino que también provocara la caída y posterior ruptura del lujoso trofeo otorgado al primer lugar.

La copa entregada a Max terminó en pedazos. Verstappen, quien estaba festejando del otro lado junto a Pérez, se percató de la situación y, con una sonrisa, se acercó a Norris, quien no tuvo más opción que tomarlo con humor y reír para hacer más llevadero ese momento incómodo.

If Lewis can’t have the trophy nobody can. Lando made sure of thatpic.twitter.com/0ytrhY5dlC

— Stefanie (@fastpitstop) July 23, 2023