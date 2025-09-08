Memes, lágrimas y un beso: las reacciones a la salida de Facundo en La Casa de los Famosos

La sexta gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 2025 dejó como gran sorpresa la salida de Facundo, quien abandonó la competencia tras 43 días de encierro. La noticia desató una ola de reacciones dentro y fuera de la casa, incluyendo memes, mensajes de apoyo y un emotivo reencuentro con su novia.

El conductor quedó en la temida “silla giratoria” junto a Aarón Mercury. Galilea Montijo fue la encargada de anunciar que Facundo había recibido la menor cantidad de votos del público, convirtiéndose en el sexto eliminado del reality de Televisa.

A pesar de la sorpresa, Facundo tomó con humor su salida y, sonriente, se despidió de sus compañeros antes de dirigirse al foro.

El reencuentro más emotivo

Minutos después, el comediante vivió un momento especial cuando se reencontró con su novia Delia. Entre lágrimas y abrazos, ambos protagonizaron un apasionado beso en plena transmisión, lo que provocó ovaciones en el estudio y comentarios de ternura en redes sociales.

“¿Es real? Qué loco”, fueron las primeras palabras de Facundo al hablar sobre su experiencia en el programa.

Reacciones en redes: memes y frases virales

La eliminación también detonó una avalancha de memes en X, Instagram y Facebook, donde los usuarios retomaron una de las frases más polémicas de Facundo contra Aarón Mercury: “El come con likes te eliminó”.

Con humor e ironía, miles de seguidores convirtieron esa expresión en tendencia, destacando la rivalidad entre ambos. Mientras unos lamentaban la salida de “el guerrero del desmadre”, otros celebraban la permanencia del influencer.

El mensaje de despedida

Antes de concluir la gala, Facundo aprovechó un enlace especial para mandar un mensaje a sus excompañeros:

“Banduqui, está increíble estar aquí afuera, ya vi unos videos increíbles… Los voy a extrañar, los veo desde acá. Echen desmadre y sean felices”.

Con su salida, los habitantes que siguen en competencia son: Shiky, Elaine Haro, Dalílah Polanco, Aldo de Nigris, Luis Rodríguez ‘Guana’, Mar Contreras, Abelito, Alexis Ayala y Aarón Mercury.