Faisy confiesa por qué renunció dos veces a Me Caigo de Risa: “Necesito ser feliz”

Luego de once exitosas temporadas al frente de ‘Me Caigo de Risa’, Faisy sorprendió al público al confesar, por primera vez, los verdaderos motivos que lo llevaron a renunciar en dos ocasiones al popular programa de Televisa, uno de los más vistos del Canal 5.

Durante una entrevista con Cecy Gutiérrez en su canal de YouTube, el conductor se sinceró y explicó que su decisión no estuvo relacionada con temas contractuales, sino con su bienestar emocional y con la dinámica interna del programa. “Necesito ser feliz y no lo estaba siendo”, declaró de manera contundente.

Faisy detalló que una de sus renuncias ocurrió cuando sintió que ya no era el conductor que el programa necesitaba, debido a diferencias en el ritmo, el elenco, la grabación y el manejo de invitados. Ante esta situación, decidió hablar directamente con el productor Eduardo Suárez ‘Lalo’, con quien aseguró haber llegado siempre a buenos términos.

“Yo entrego todo, soy muy exigente y si no puedo dar el cien por ciento, prefiero hacerme a un lado”, explicó, reconociendo que con el paso del tiempo ha trabajado en ser menos explosivo, aunque mantiene un alto nivel de compromiso profesional.

El conductor también abordó, por primera vez de manera abierta, las diferencias que tuvo con Mariana Echeverría, las cuales —admitió— fueron uno de los momentos más tensos dentro de la llamada familia disfuncional. Según Faisy, el mayor conflicto no fue el desacuerdo en sí, sino que el problema se hiciera público.

“En toda familia hay códigos. La ropa sucia se lava en casa”, afirmó, al señalar que con otros integrantes del elenco ha tenido discusiones que se resolvieron en privado, algo que —dijo— no ocurrió en este caso.

Pese a las diferencias, Faisy dejó claro que su salida nunca estuvo motivada por rencores, sino por la necesidad de cuidar su estabilidad personal. Hoy, aseguró, se encuentra en una etapa de mayor conciencia emocional, priorizando su felicidad sin dejar de reconocer el impacto y cariño que siente por ‘Me Caigo de Risa’, un proyecto que marcó su carrera.

