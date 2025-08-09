Faitelson, el comentarista deportivo más crítico de México, rechaza a Tv Azteca ¿Y anuncia su retiro?

David Faitelson, la figura más polémicas y reconocida del periodismo deportivo en México, ha puesto fin a las especulaciones sobre un eventual regreso a TV Azteca para culminar su exitosa trayectoria.

Contrario a lo que muchos anticipaban, el polémico comentarista ha sido contundente: su retiro no está en sus planes inmediatos, y cuando llegue, no será en la televisora que lo vio nacer profesionalmente.

“No, no me gustaría (retirarse en TV Azteca). Yo me despido aquí (en TUDN)”, dijo Faitelson durante su participación en el programa 3 En la Banca ante la interrogante sobre si se retiraría en la televisora de Ricardo Salinas “El tío Richie”, donde fueron sus orígenes.

David Faitelson es indudablemente uno de los periodistas deportivos más reconocidos en México, gracias a una amplia y destacada trayectoria en los medios de comunicación que también lo ha posicionado como uno de los más polémicos en los últimos años.

Su carrera profesional comenzó en TV Azteca, donde forjó un nombre. Posteriormente, con una reputación ya consolidada, emigró a ESPN, donde se convirtió en un ícono. La gran sorpresa llegó cuando dejó ESPN para unirse a TUDN, un movimiento que generó considerable revuelo, dado que había jurado en repetidas ocasiones que nunca llegaría a esa empresa. Ahora, forma parte de Televisa a través de TUDN.

¿David Faitelson cuánto gana? Esta es una de las grandes interrogantes que se hacen los internautas tras la gran trayectoria que tiene y su llegada a TUDN.

Según el portal “El Francotirador”, la oferta que hizo Televisa a David Faitelson fue de 925 mil pesos mensuales, es decir, cerca de 10 millones de pesos anuales, convirtiéndose en uno de los mejores pagados en México. No obstante, esto no ha sido confirmado por el comentarista deportivo.

A pesar de sus muchos años en la industria del periodismo deportivo, David Faitelson ha dejado en claro que el retiro no es una preocupación actual y planea seguir en TUDN mientras se pueda.