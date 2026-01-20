Falla en Pozo número 9 afecta suministro de agua en la zona Centro de La Paz

El SAPA La Paz informó sobre un problema grave en la red de agua. Este martes 20 de enero se detectó una falla electromecánica en el Pozo número 9. Esta situación afecta directamente el suministro en la zona Centro de la ciudad. Los habitantes de las partes altas son quienes más sienten la falta del vital líquido.

A través de un aviso oficial, el organismo detalló que el daño está en el equipo de bombeo. El personal operativo ya trabaja a marchas forzadas para arreglar el desperfecto. Se tiene planeado realizar el cambio total del equipo afectado. El objetivo es restablecer el servicio en el menor tiempo posible para no afectar más a los usuarios.

La dependencia pidió paciencia y comprensión a toda la ciudadanía paceña. Las autoridades recomendaron racionalizar el uso del agua en los hogares mientras se normaliza la presión. Es importante evitar actividades que desperdicien el recurso en estos momentos críticos. La falta de presión se concentra en las colonias del centro donde el bombeo depende de este pozo.

Retos operativos en el sistema de agua de La Paz

El Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable enfrenta retos constantes. Las fallas en los pozos son parte de las contingencias que el equipo técnico debe resolver a diario. El compromiso del SAPA es atender cada reporte con prontitud. Se invita a los vecinos a seguir los canales oficiales para conocer los avances de la reparación.

Para más detalles, la población puede visitar el sitio web oficial del organismo. También pueden reportar fugas o falta de suministro mediante sus redes sociales. Esta falla se suma a otros retos que enfrenta la red hidráulica en Baja California Sur. El crecimiento de la ciudad exige que el equipo de bombeo funcione siempre al cien por ciento.

Por ahora, los técnicos siguen trabajando en el sitio del pozo. Se espera que en las próximas horas la presión comience a subir de forma gradual. Mientras tanto, se recomienda a las familias cuidar sus reservas en tinacos y cisternas. El SAPA La Paz reiteró que no descansarán hasta que el agua llegue de nuevo a todos los hogares afectados.

