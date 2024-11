¿No tienes señal de teléfono? Reportan fallas de Telcel hoy MIÉRCOLES

La tarde de este miércoles, 6 de noviembre, usuarios de Telcel en México reportaron una interrupción generalizada en el servicio de esta red de telefonía móvil, una de las más grandes y populares del país. Los afectados señalaron problemas principalmente relacionados con la falta de señal, lo que impidió realizar llamadas, enviar mensajes de texto y utilizar datos móviles.

Entérate: Telmex y Telcel fallan de nuevo; usuarios reportan problemas

Hasta ahora, Telcel no ha emitido un comunicado oficial que explique la causa de la falla, lo que ha dejado a los usuarios sin una respuesta clara sobre el origen del problema. Sin embargo, plataformas como Downdetector, conocidas por monitorear caídas de servicio en tiempo real, han registrado un aumento significativo en los reportes de falla a nivel nacional. Estos problemas abarcan desde la pérdida total de la señal hasta la inhabilitación de la red de datos, afectando de manera notable las actividades diarias de los usuarios.

🔴 URGENTE: Los servicios de telecomunicaciones de @Telcel están caídos. No hay servicio de internet ni de llamadas. #Telcel pic.twitter.com/9ZXZTicH7U

Los reportes de fallas se han concentrado en diversas ciudades del país, con una mayor incidencia en la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Estado de México, Mérida y Colima. Esto indica que la caída de la red no es un problema aislado y, en cambio, parece haber afectado a gran parte de los usuarios de Telcel en todo el territorio nacional.

La caída de la red no ha pasado desapercibida en redes sociales. En plataformas como X (anteriormente Twitter), los usuarios han expresado su frustración y desconcierto, algunos incluso recurriendo al humor a través de memes para expresar sus experiencias con la interrupción del servicio. Esta respuesta en redes refleja la dependencia de los usuarios en la conectividad de Telcel para sus actividades cotidianas y laborales.

Se me va la señal de Telcel, automáticamente yo: pic.twitter.com/CG4DWjgqEx

Reinicié mi teléfono, le quite el chip y me enteré en X que no tengo señal porque telcel tiene fallas 🤡 quedé pic.twitter.com/KspuGhLFi9

— OsvAlex ⚡️ (@OsvAlex) November 7, 2024