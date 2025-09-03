Usuarios reportan múltiples fallas en AT&T, Telcel, Movistar y otras compañías en México este 3 de septiembre

Este miércoles 3 de septiembre de 2025, diversos usuarios en todo el país reportaron fallas en AT&T, Telcel, Movistar y Unefon, lo que dejó a miles de personas sin señal, sin acceso a internet móvil y con imposibilidad de realizar llamadas.

De acuerdo con Downdetector, las intermitencias comenzaron alrededor de las 15:00 horas, alcanzando picos de más de 15 mil reportes en el caso de AT&T, mientras que Telcel acumuló cientos de quejas en cuestión de minutos.

Las principales afectaciones registradas incluyen:

Telcel : caídas en la red móvil, problemas con llamadas y pérdida de señal.

AT&T : hasta un 88 % de reportes por falta de servicio.

Movistar : más del 70 % de quejas por ausencia de señal.

Unefon: más del 80 % de fallos en internet y apagones totales.

Las fallas no solo se limitaron a la telefonía móvil. En estados como CDMX, Estado de México, Jalisco, Nuevo León y Chihuahua, también se reportaron problemas en servicios de internet fijo como Telmex, IZZI, Totalplay y Megacable, lo que complicó aún más la comunicación digital.

Hasta el momento, AT&T ha emitido un mensaje en redes sociales solicitando a los usuarios enviar mensajes directos para dar seguimiento personalizado, mientras que Telcel y Movistar no han ofrecido una explicación oficial sobre la causa del problema.

La Norma Oficial Mexicana NOM-184 establece que las compañías de telecomunicaciones deben compensar a los usuarios por fallas en el servicio, por lo que los afectados podrían exigir reembolsos o bonificaciones proporcionales al tiempo sin servicio.

Ante la incertidumbre, especialistas recomiendan reiniciar los dispositivos móviles, conectarse a redes Wi-Fi disponibles y conservar evidencia de las interrupciones, ya que esto podría servir para realizar reclamos posteriores.