Escuela Francisco Cota Moreno sufre crisis eléctrica que se repite en todo BCS

La Escuela Primaria Francisco Cota Moreno en La Paz arrastra desde el ciclo escolar pasado una crisis en su infraestructura eléctrica, un problema que se repite en planteles de todo Baja California Sur y que ha obligado a suspender clases o recortar horarios en varias comunidades escolares del estado.

El director del plantel, Carlos Alberto Mayoral Mata, explicó que la situación comenzó cuando la comunidad escolar, con apoyo de padres de familia, instaló aires acondicionados de dos toneladas en cada salón para enfrentar las altas temperaturas de la capital. El aumento en la demanda energética rebasó la capacidad del sistema interno, provocando apagones y el colapso del centro de carga principal.

Aunque la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Instituto Sudcaliforniano de la Infraestructura Física Educativa (ISIFE) reforzaron el cableado y separaron las líneas de los aires acondicionados, la solución definitiva fue la instalación de una subestación eléctrica durante el periodo vacacional. Sin embargo, el equipo permanece inactivo: la Comisión Federal de Electricidad (CFE) aún no realiza la conexión a la red y no ha proporcionado fecha para concluir el trabajo.

Ante el calor extremo, la Asociación de Padres de Familia decidió suspender las clases desde el 1 de septiembre. Tras una nueva reunión con directivos, acordaron regresar a las aulas el lunes 22 de septiembre en horario reducido de 8:00 a 11:00 de la mañana, con un receso de 30 minutos, mientras cada grupo adquiere ventiladores provisionales para mitigar las altas temperaturas.

Directivos, docentes y padres de familia reiteraron el llamado a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que agilice la conexión de la subestación. Subrayaron que la situación no es aislada: varias primarias y secundarias de Baja California Sur enfrentan fallas similares luego de instalar aires acondicionados para enfrentar el calor, sin que la infraestructura eléctrica existente pueda soportar la demanda.

