Siguen fallas de energía en escuelas de BCS, afectando actividades escolares

En 2024, alrededor de 50 planteles educativos en Baja California Sur reportaron problemas en su infraestructura eléctrica, lo que obligó a varias escuelas a suspender clases temporalmente. Esta situación complicó a los padres de familia, quienes tuvieron que enfrentar nuevamente las clases a distancia debido a la falta de suministro eléctrico en los planteles.

Actualmente, la secretaría de Educación Pública estatal, Alicia Meza Osuna, informó que en Los Cabos únicamente dos escuelas continúan presentando fallas en la red eléctrica, ya que carecen de una subestación. Las autoridades educativas destacaron que las mejoras en la infraestructura requieren tiempo, debido a la complejidad de los trabajos necesarios.

“Todavía nos hacen falta algunas escuelas, son dos tres escuelas que aún tienen algún problema de energía eléctrica. Los arreglos no son tan fáciles, no son rápidos y llevan tiempo. Las escuelas afectadas requieren una subestación y transformadores, este tipo de aparatos se tienen que encargar y llegar de otro lado; estos arreglos no son fáciles”.

Las escuelas afectadas han implementado medidas como la reducción de su horario escolar para mitigar el impacto de la falta de electricidad. Además, han priorizado el uso limitado del suministro eléctrico disponible para garantizar el funcionamiento básico de servicios esenciales, como el sistema de agua potable, explicó Meza Osuna.

“Son dos escuelas, en una salen antes del horario establecido, y se complementan con trabajos en línea. Tienen electricidad básica, esto es para lograr que funcione la bomba del agua. Si no logramos tener electricidad es cuando los grupos de esas escuelas se van antes; dos horas antes de que concluyan las clases”.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) no ha establecido una fecha concreta para solucionar el problema eléctrico en las escuelas afectadas. Tampoco ha proporcionado un número exacto de planteles que continúan enfrentando esta situación, lo que genera incertidumbre entre la comunidad educativa y las familias.