Fallas en recolección de basura generan focos de infección en Cabo San Lucas

Desde hace al menos dos semanas, colonias de Cabo San Lucas enfrentan fallas en el servicio de recolección de basura, lo que ha generado acumulación de desechos, malos olores y focos de infección en calles y banquetas.

Vecinos reportan que el camión recolector ha pasado solo una vez por semana, cuando anteriormente lo hacía hasta tres veces. La situación ha empeorado en los últimos días. En algunas zonas, el camión no ha pasado en más de una semana, aumentando el riesgo de plagas y afectaciones a la salud pública.

Ante esta problemática, Julio Castillo Gómez, presidente ejecutivo del Consejo Coordinador de Los Cabos, hizo un llamado a las autoridades municipales a revisar de forma urgente las causas del deterioro del servicio.

“Hemos detectado un serio deterioro en la recolección de basura. Las rutas que antes pasaban tres veces por semana ahora lo hacen solo una. Esto tiene al menos dos meses agravándose. Es necesario revisar si hay falta de personal, problemas mecánicos o errores logísticos”, expresó Castillo.

Advirtió que, de no resolverse a tiempo, el problema podría convertirse en un tema de salud pública, dada la cercanía de los residuos con viviendas y escuelas.

Cabe señalar que a finales de agosto, la Oficialía Mayor del Ayuntamiento informó a CPS Noticias y Tribuna de México sobre la compra de refacciones para reparar las unidades recolectoras. No obstante, se desconoce si ya todas están operativas o si aún persisten fallas mecánicas que impidan el funcionamiento regular del servicio.

