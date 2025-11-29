Fallece a los 28 años la querida conductora Raquel Escalante de TV Azteca Guate
La noche del viernes 28 de noviembre de 2025, la cadena TV Azteca Guate confirmó el fallecimiento de Raquel Escalante, de 28 años, quien se dio a conocer por su papel como conductora del programa “¡Qué Chilero!” y por su trayectoria en el mundo del modelaje y los certámenes de belleza.
La empresa lamentó su pérdida a través de sus redes sociales, describiendo a Escalante como “una luz que iluminó cada espacio que tocó con su alegría, profesionalismo y calidez humana”. Además, expresó sus condolencias a familiares, amigos y seguidores.
Desde 2024, la comunicadora había hecho público su diagnóstico de cáncer y compartió su batalla con valentía, manteniendo la esperanza hasta el final, y ganándose el cariño de su audiencia por su autenticidad y optimismo.
Durante semanas, sus seguidores, colegas y figuras del espectáculo manifestaron su apoyo, enviando mensajes de solidaridad, admiración y nostalgia por su energía, su talento, y su calidad humana.
Aunque su sonrisa ya no estará frente a las cámaras, su legado permanecerá entre quienes la conocieron: una joven apasionada por comunicar, con sueños, fortaleza y una carrera que dejaba ver un prometedor futuro. Su partida deja un vacío, pero también inspira gratitud por lo que ofreció.
