Fallece aficionado del Real Madrid en las gradas del Bernabéu en pleno partido

Un aficionado del Real Madrid falleció en las gradas del estadio Santiago Bernabéu en pleno partido, donde jugaba contra el Barcelona.

La causa de la muerte fue debido un paro cardiaco suscitado inmediatamente tras un penal fallado por Kylian Mbappé. El fanático, identificado como Yigal Brodkin, de 50 años y miembro de la Peña Madridista de Israel, cayó en su asiento. Los servicios médicos del Santiago Bernabéu reaccionaron lo más rápido posible y tras atenderle le trasladaron al Hospital de la Paz, donde terminaría perdiendo la vida horas después

Uno de los hijos del fallecido compartió en redes sociales un mensaje en el que expresó la fuerte afición de su padre por el equipo de fútbol Real Madrid:

“Mi padre ha sido un fanático del Real Madrid desde 2009. Transfirió su amor por el club a cada uno de nosotros, en toda nuestra familia somos madridistas apasionados. Cada día llevo conmigo un tatuaje del equipo en mi cuerpo como símbolo de nuestro profundo vínculo y admiración como familia al equipo. A lo largo de los años, mi padre cumplió un sueño – se llevó a cada uno de sus hijos, incluyendo a mi madre varias veces- a Madrid para ver jugar al Real Madrid. Esos viajes y experiencias estuvieron entre los momentos más felices de su vida”.

La noticia fue confirmada por la Peña Madridista en Israel y luego ampliamente divulgada por medios españoles.

Testigos intentaron alertar al árbitro César Soto Grado para que detuviera el partido, pero el juego continuó con normalidad hasta el final.