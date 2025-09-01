Fallece Alberto Padilla, influyente periodista económico mexicano

Alberto Padilla, una figura prominente del periodismo mexicano y una de las voces más influyentes en el análisis económico en América Latina, falleció a la edad de 60 años. Su deceso ocurrió en San José, Costa Rica, el 29 de agosto de 2025, a causa de un ataque cardíaco fulminante.

Colegas y la emisora CRC 89.1 Radio, donde Padilla conducía su programa “A las 5 con Alberto Padilla”, confirmaron los detalles de su partida. El periodista comenzó a sentirse mal mientras se encontraba con amigos en la tarde y noche del viernes.

Fue trasladado de inmediato al Hospital Cima en San José, pero lamentablemente perdió la vida poco después.

Glenda Umaña, periodista costarricense y amiga cercana, reveló que Padilla era una persona saludable que practicaba ejercicio, incluyendo golf, sin el uso de carritos.

¿Quién fue Alberto Padilla?

Nacido en Monterrey, Nuevo León, el 9 de enero de 1965. Alberto Padilla alcanzó notoriedad internacional durante su paso por CNN en Español. En este prestigioso medio, fue conductor de programas especializados en economía tanto en radio como en televisión.

Su habilidad destacada para explicar la compleja dinámica de los mercados globales de manera clara y accesible lo convirtió en un referente indispensable para audiencias en toda la región.

Además, fue pionero en el periodismo de negocios y finanzas latinoamericano, según testimonios de sus colegas.

¿Cuales fueron los logros de Alberto Padilla?

Al pasar los años, Padilla se estableció en Costa Rica, desde donde continuó desarrollando sus proyectos comunicativos.

En la Cadena Radial Costarricense (CRC), “A las 5 con Alberto Padilla” se consolidó como uno de los espacios más seguidos, ofreciendo un análisis profundo en temas económicos, políticos y sociales con un estilo cercano al oyente.

En ese sentido, Gabriela Frías destacó que, a lo largo de su carrera, Padilla logró entrevistas importantes, incluyendo una con Donald Trump.

Su fallecimiento deja un notable vacío en el periodismo latinoamericano, particularmente en el campo de la información financiera.