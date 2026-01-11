Fallece Bob Weir, guitarrista fundador de Grateful Dead a los 78 años

Bob Weir, guitarrista rítmico, vocalista y miembro fundador de The Grateful Dead, murió a los 78 años, informó su familia en un comunicado difundido en redes sociales. La noticia se confirmó oficialmente a través de la cuenta de Instagram del músico, donde se indicó que Weir “transicionó en paz, rodeado de sus seres queridos” después de una prolongada batalla contra el cáncer, aunque finalmente sucumbió a complicaciones pulmonares subyacentes.

Weir, una figura central en la escena del rock psicodélico de San Francisco desde mediados de los años 60, cofundó The Grateful Dead en 1965, cuando tenía apenas 17 años. Desde entonces, su estilo distintivo de guitarra y su enfoque rítmico ayudaron a definir el sonido único de la banda, que combinó rock, blues, folk y improvisación durante más de seis décadas.

Durante su carrera con The Grateful Dead, Bob Weir escribió o coescribió canciones que se convirtieron en pilares del repertorio del grupo, como “Sugar Magnolia”, “Truckin’” y “One More Saturday Night”, consolidando su influencia en generaciones de músicos y aficionados. Tras la muerte de su compañero Jerry Garcia en 1995, Weir mantuvo viva la música de la banda a través de proyectos como RatDog, Furthur y Dead & Company, extendiendo la presencia de The Grateful Dead en las giras y festivales del mundo.

A lo largo de su trayectoria, Bob Weir fue reconocido no solo por su destreza musical, sino también por su conexión con la comunidad de fans conocida como “Deadheads”. Su compromiso con la performance en vivo y la exploración sonora contribuyó a la reputación de The Grateful Dead como una de las bandas más influyentes de la historia del rock.

La partida de Bob Weir deja a la comunidad musical en duelo, con homenajes de colegas, críticos y seguidores que recuerdan su papel esencial en The Grateful Dead y su contribución al desarrollo cultural de varias generaciones. Weir es sobrevivido por su esposa Natascha y sus hijas, quienes pidieron privacidad mientras la familia afronta este momento.

