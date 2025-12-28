Fallece Brigitte Bardot, ícono del cine francés, a los 91 años

La actriz y cantante Brigitte Bardot, ícono del cine francés, falleció este domingo a los 91 años, confirmó su familia.

Bardot fue una de las figuras más emblemáticas del cine europeo de los años 50 y 60. Su carrera la convirtió en un símbolo internacional de la cultura pop y de la liberación femenina.

Carrera y legado

Brigitte Bardot saltó a la fama con la película Y Dios creó a la mujer (1956), dirigida por Roger Vadim. Su estilo, presencia y sensualidad transformaron la forma de entender las estrellas femeninas en el cine.

Durante varias décadas, su imagen marcó una época y la consagró como una de las artistas más influyentes del siglo XX en Francia y el mundo.

Retiro del espectáculo y activismo

En la década de 1970, Bardot se retiró del mundo del espectáculo y se dedicó a causas de defensa animal. Fundó la Fundación Brigitte Bardot, enfocada en la protección de los animales y la sensibilización pública.

Su activismo también la mantuvo en el ojo público en años recientes, aunque de manera distinta a su carrera artística.

Reacciones a su fallecimiento

Tras el anuncio, personalidades del cine y la cultura expresaron su respeto por Brigitte Bardot en redes sociales. Muchos destacaron su legado en la pantalla grande y su papel en la historia del cine francés.

La familia no ha dado detalles aún sobre el lugar ni la fecha del funeral.

