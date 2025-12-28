Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Domingo 28 de Diciembre, 2025
HomeEspectáculosFallece Brigitte Bardot, ícono del cine francés, a los 91 años
Espectáculos

Fallece Brigitte Bardot, ícono del cine francés, a los 91 años

Fue una figura central del cine francés y defensora de los animales
28 diciembre, 2025
0
35
Fallece Brigitte Bardot

Cortesia

La actriz y cantante Brigitte Bardot, ícono del cine francés, falleció este domingo a los 91 años, confirmó su familia.

Bardot fue una de las figuras más emblemáticas del cine europeo de los años 50 y 60. Su carrera la convirtió en un símbolo internacional de la cultura pop y de la liberación femenina.

Carrera y legado

Brigitte Bardot saltó a la fama con la película Y Dios creó a la mujer (1956), dirigida por Roger Vadim. Su estilo, presencia y sensualidad transformaron la forma de entender las estrellas femeninas en el cine.

Durante varias décadas, su imagen marcó una época y la consagró como una de las artistas más influyentes del siglo XX en Francia y el mundo.

Retiro del espectáculo y activismo

En la década de 1970, Bardot se retiró del mundo del espectáculo y se dedicó a causas de defensa animal. Fundó la Fundación Brigitte Bardot, enfocada en la protección de los animales y la sensibilización pública.

Su activismo también la mantuvo en el ojo público en años recientes, aunque de manera distinta a su carrera artística.

Reacciones a su fallecimiento

Tras el anuncio, personalidades del cine y la cultura expresaron su respeto por Brigitte Bardot en redes sociales. Muchos destacaron su legado en la pantalla grande y su papel en la historia del cine francés.

La familia no ha dado detalles aún sobre el lugar ni la fecha del funeral.

Autor

  • Brenda Ireri Yáñez

    Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Noticias para Radio y Periodismo Digital por la Universidad de Guadalajara (UDG) originaria de la Ciudad de México. Con más de 15 años de experiencia en medios de comunicación impresos, digitales, televisión y radio. Me incorporé a CPS Media en 2018 con Radiante FM y en 2022 me dan la oportunidad de asumir la jefatura de información de CPS Noticias Los Cabos y la conducción de los espacios noticiosos, proyecto que me ha dado la satisfacción de conocer los diferentes rostros de BCS pero sobre todo darle voz a la ciudadanía.

    View all posts
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasActrizCineFrancia
Articulo anterior

Se registra explosión en lavandería de la colonia Indeco de La Paz

Siguiente articulo

El papa León XIV despacha tres camiones con ayuda humanitaria para Ucrania