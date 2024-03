Fallece diputado Juan Pablo Montes de Oca en accidente aéreo en Chiapas

Falleció diputado Juan Pablo Montes De Oca, quien contaba con licencia, al haber sido nombrado coordinador de Operación Política del candidato a la gubernatura, Eduardo Ramírez Aguilar, perdió la vida tras el desplome de la avioneta en la que viajaba.

El fatal accidente tuvo lugar alrededor de las 15:00 horas, cuando la avioneta, que había partido de Tuxtla Gutiérrez con destino al aeropuerto internacional de Palenque, se estrelló en una zona montañosa del municipio de Salto de Agua. Según los primeros reportes, el impacto se produjo en una área remota y accidentada, complicando las labores de rescate.

Fue Eduardo Ramírez, candidato a la gubernatura de Chiapas por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el encargado de difundir la noticia por medio de sus redes sociales.

“Escribo estas palabras con el corazón roto, devastado. No logro asimilar la partida de mi gran amigo, mi hermano, Juan Pablo Montes de Oca, su esposa y sus hijos. Esta tragedia me ha dejado una profunda tristeza, un hueco en el alma… me quedo con todas las pláticas y coincidencias. Te extrañaré, pero sé que desde donde estás nos acompañarás en este proyecto, que es tuyo y, que en tu memoria y de tu familia, seguiremos rugiendo”.