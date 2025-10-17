Fallece Ed Williams, actor de The Naked Gun y Police Squad!, a los 98 años

El actor estadounidense Ed Williams, reconocido por su entrañable papel como el científico Ted Olsen en la serie Police Squad! y en la icónica saga de comedia The Naked Gun, falleció a los 98 años.

La noticia fue confirmada por su familia, quienes informaron que el actor murió pacíficamente en su hogar en California, rodeado de sus seres queridos. Aunque no se ha revelado la causa oficial de su muerte, Williams había permanecido alejado del ojo público en los últimos años debido a problemas de salud relacionados con la edad.

Ed Williams nació en 1926 en California y tuvo una carrera atípica en el mundo del espectáculo. Antes de actuar, fue profesor de comunicación, y no comenzó su carrera como actor profesional hasta pasada la mediana edad.

Su interpretación como el excéntrico científico de la policía en Police Squad! (1982) —una serie creada por los mismos productores de Airplane!— lo catapultó a la fama.

Más tarde, retomó su papel en las tres películas de The Naked Gun, compartiendo pantalla con Leslie Nielsen. Su humor serio y su inconfundible tono didáctico se convirtieron en un sello cómico que encantó al público de todas las edades.

Además de su trabajo en The Naked Gun, también apareció en películas como Father of the Bride y participó en varias producciones televisivas durante los años 90.

Diversas figuras del cine y la televisión han expresado sus condolencias a través de redes sociales, destacando su calidez fuera de cámara y su talento para hacer reír con la seriedad más absurda.

“Ed fue un maestro del timing cómico. No necesitaba gritar ni exagerar: su voz y su presencia eran suficientes para hacerte reír”, escribió un excompañero de elenco en X (antes Twitter).

La familia ha solicitado privacidad y ha indicado que se realizará una ceremonia íntima. En lugar de flores, han sugerido donaciones a organizaciones que apoyan las artes escénicas.