Viernes 5 de Diciembre, 2025
Fallece Eduardo Manzano “El Polivoz”, leyenda de la comedia mexicana, a los 87 años

El actor y comediante Eduardo Manzano murió a los 87 años. Su hijo confirmó su fallecimiento y el medio artístico lamenta su partida.
5 diciembre, 2025
El mundo del espectáculo mexicano se encuentra de luto tras la muerte de Eduardo Manzano, reconocido actor y comediante conocido como “El Polivoz”, quien falleció el 4 de diciembre de 2025 a los 87 años.

La noticia fue confirmada por su hijo, Lalo Manzano, a través de redes sociales, donde expresó: “Hoy el escenario de la vida ha bajado el telón”.

Con más de seis décadas de trayectoria, Eduardo Manzano se consolidó como una figura esencial en la comedia nacional gracias a su trabajo en el dúo Los Polivoces, donde dio vida a personajes emblemáticos como Gordolfo Gelatino, Agallón Mafafas, Don Teofilito y el recordado Wash and Wear. Su capacidad para transformarse y su carisma lo convirtieron en uno de los comediantes más queridos de México.

Además de su legado en televisión, cine y teatro, en años recientes destacó su papel como Don Arnoldo López Conejoen la popular serie Una Familia de Diez, con el que conquistó a nuevas generaciones. Aunque la familia no ha revelado la causa exacta de su muerte, se entiende que se debió a complicaciones propias de su avanzada edad.

La partida de Manzano deja un profundo vacío en la comedia mexicana. Colegas, amigos y seguidores ya lo recuerdan como un talento irrepetible y un ser humano cálido cuya influencia seguirá viva en el humor nacional.

