Fallece el diseñador mexicano Héctor Terrones a los 59 años

La industria de la moda en México se encuentra de luto tras la muerte de Héctor Terrones, diseñador emblemático que vestía a famosas como Lorena Herrera, Bárbara Mori y Jacqueline Bracamontes. Terrones falleció este 1 de noviembre de 2025 a los 59 años.

Originario de la Ciudad de México, Terrones nació en 1966 y formó su marca después de estudiar en la Universidad Jannette Klein. Tras más de 35 años en la industria, fue reconocido por su estilo audaz, marcado por corsés, detalles barrocos y una estética glamorosa que lo consagró como un diseñador de referencia en el ambiente del espectáculo.

Su muerte fue confirmada por varias figuras del medio, entre ellas Beatriz Calles, directora general de Fashion Week México, quien en redes sociales expresó: “Hoy te despedimos agradeciéndote la inspiración y el brillo que compartiste con el mundo”.

En el acontecer del diseño, Terrones también incursionó en televisión y entretenimiento, colaborando en programas y adaptando sus creaciones para estrellas del medio, lo que consolidó su sobrenombre de “diseñador de las estrellas”

Los detalles sobre la causa de su fallecimiento aún no han sido divulgados. El velorio se llevará a cabo en la funeraria J. García López, en San Jerónimo, CDMX, este sábado.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO