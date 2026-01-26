Fallece el actor de doblaje Gabriel Garzón, voz emblemática de Topo Gigio en México

El mundo del entretenimiento infantil y del doblaje está de luto tras el fallecimiento del actor Gabriel Ernesto Garzón Lozano, reconocido por dar vida a la voz mexicana de Topo Gigio, el entrañable ratón que marcó a generaciones de televidentes en Latinoamérica.

La noticia fue confirmada por el comediante Jorge Falcón mediante un mensaje publicado en su cuenta oficial de Instagram, donde expresó su profundo pesar: “Hoy perdí otro amigo y un gran artista. Dios te tenga en buen lugar y te cobije con su luz perpetua. Descansa en paz querido amigo”.

Gabriel Garzón, de 57 años, nació el 27 de noviembre de 1968 en la Ciudad de México y dedicó más de tres décadas de su vida al doblaje, la locución y el entretenimiento familiar. Desde 1994 fue la voz oficial de Topo Gigio en español, manteniendo viva la esencia del personaje italiano para varias generaciones de espectadores, tanto en televisión como en producciones especiales, incluido el Mundial de fútbol de 2006 y la serie animada de 2020.

Su carrera también abarcó proyectos en teatro, programas infantiles como El Club de Gaby y La Casa de la Risa, y colaboraciones con destacados productores del medio, consolidándolo como una figura respetada dentro de la industria del doblaje mexicano.

Hubo llamado solidario por el estado de salud de Gabriel Garzón

En diciembre de 2025, colegas y amigos hicieron un llamado público para solicitar donadores de sangre en apoyo a Garzón, quien se encontraba hospitalizado y requería transfusiones, sin que se precisaran públicamente las causas médicas específicas.

El actor había enfrentado problemas de salud desde 2016, cuando sufrió un accidente laboral en los Estados Unidos que derivó en múltiples cirugías y la amputación de una de sus piernas. Este suceso lo llevó a lanzar proyectos como el Pata… tón, una iniciativa de comedia para costear tratamientos médicos, y logró adquirir una prótesis en 2019 con el apoyo de su amigo Jorge Falcón.

Hasta el momento no se han dado a conocer las causas oficiales de su fallecimiento, y su familia ha solicitado respeto y privacidad ante este difícil momento.

La partida de Garzón ha generado mensajes de condolencia de colegas, seguidores y figuras del doblaje y la comedia en redes sociales, quienes resaltan no sólo su talento artístico sino también su calidad humana.

