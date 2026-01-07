Fallece Gerson Leos, integrante de la Banda MS, tras desvanecerse mientras jugaba béisbol en Mazatlán

El mundo del espectáculo y la música regional mexicana está de luto tras la inesperada muerte de Gerson Leos, talentoso tecladista y multiinstrumentista de la Banda MS, quien perdió la vida este martes mientras participaba en un partido amistoso de béisbol en Mazatlán, Sinaloa.

En pleno juego, tragedia repentina

El lamentable suceso ocurrió en los campos deportivos del Club Sarabia, al norte de Mazatlán, donde Leos se encontraba jugando béisbol cuando, de forma súbita, se desplomó frente a sus compañeros y espectadores.

Paramédicos arribaron al lugar para intentar auxiliarlo, pero fue declarado sin vida tras un grave problema de salud.

Aunque las autoridades no han emitido un parte médico oficial, múltiples reportes periodísticos señalan que el músico sufrió un infarto fulminante mientras jugaba, lo que provocó su colapso y fallecimiento prácticamente instantáneo.

La Banda MS confirma la pérdida

A través de sus redes sociales, Banda MS compartió un mensaje cargado de dolor y gratitud, anunciando la partida de su compañero mediante un post en Instagram:

La noticia ha encendido una ola de reacciones entre fans, colegas del medio y figuras del regional mexicano, quienes han expresado su consternación y cariño hacia el músico fallecido.

El legado de Gerson Leos

Originario de Mazatlán, Gerson Leos era un músico destacado dentro de Banda MS, agrupación líder del género regional mexicano con éxitos masivos y una trayectoria internacional.

Además de su labor como tecladista, Leos aportó arreglos y armonías que formaban parte del sonido característico de la banda.

Tenía 36 años de edad y su fallecimiento ha impactado profundamente no sólo a la comunidad artística, sino también a miles de seguidores que lo admiraban por su talento y cercanía con el público.

Desde el anuncio, la publicación de Banda MS ha sido inundada de mensajes de condolencias, recuerdos y homenajes de fanáticos y colegas.

Algunos integrantes de la banda han compartido palabras emotivas recordando a Leos como un amigo y compañero inolvidable.

La escena musical regional mexicana, así como el entorno cultural de Mazatlán, se encuentran consternados por esta pérdida repentina que marca un inicio de año trágico para los seguidores del género.

