Gloria Rocha, la emblemática directora de Dragon Ball y Sailor Moon, fallece a los 94 años

La industria del entretenimiento en México y Latinoamérica se viste de luto tras confirmarse que la directora y actriz de voz Gloria Rocha, conocida cariñosamente como “La Madrina”, murió este miércoles 14 de enero de 2026 a la edad de 94 años.

Gloria Rocha es recordada por ser la mente maestra detrás de la dirección de doblaje de franquicias icónicas como Dragon Ball, Dragon Ball Z, y Sailor Moon. Su metodología de trabajo, que prescindía de los castings tradicionales para confiar en su intuición artística, permitió descubrir y consolidar las voces de personajes que marcaron a generaciones enteras, posicionando a México como el referente principal de doblaje al español para toda la región.

El fallecimiento de la directora ocurre precisamente el día en que celebraba su cumpleaños número 94, cerrando un ciclo de vida dedicado plenamente a la comunicación y el arte. A través de redes sociales, actores de la talla de Mario Castañeda y René García han expresado sus condolencias, recordando a Gloria Rocha no solo como una jefa exigente y visionaria, sino como una mentora que impulsó las carreras de los actores de voz más importantes del país.

Gloria Rocha: El pilar del anime en México y su trayectoria profesional

Para comprender la magnitud de su pérdida, es necesario analizar el contexto del doblaje en México durante la década de los 90. Gloria Rocha asumió la dirección de proyectos complejos cuando el anime apenas comenzaba a expandirse de forma masiva. Su labor en la empresa Intertrack fue determinante para que series como Slam Dunk, Sakura Card Captors y Saint Seiya (Los Caballeros del Zodiaco) mantuvieran una calidad interpretativa que hasta la fecha es aclamada por los seguidores del género.

Además de su faceta como directora, Gloria Rocha dejó huella como actriz de voz. Entre sus interpretaciones más recordadas se encuentran personajes emblemáticos como Miss Piggy en el Show de los Muppets, la Tía May en la serie animada de Spider-Man de 1981 y Sorceress en He-Man y los Amos del Universo. Su capacidad para transitar entre la actuación y la dirección técnica la convirtió en una de las figuras más respetadas dentro de la Asociación Nacional de Actores (ANDA) y el sector privado de la comunicación.

La partida de Gloria Rocha representa el fin de una era dorada para el doblaje latino. Sus estándares de calidad y su ojo clínico para asignar voces a personajes animados permitieron que el español neutro de México se convirtiera en el estándar internacional. Hoy, millones de fanáticos en el mundo hispanohablante despiden a la mujer que, desde una cabina de grabación, dio alma y voz a los héroes de su infancia.

