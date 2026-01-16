Muere Bibi, la supuesta hija secreta de Freddie Mercury, meses después de revelarse su historia al mundo

La comunidad internacional de la música y seguidores de Queen están consternados tras confirmarse la muerte de Bibi, la mujer que se dio a conocer como supuesta hija secreta de Freddie Mercury.

Su fallecimiento fue dado a conocer apenas cuatro meses después de que su existencia fuese revelada públicamente en una biografía que reavivó el debate sobre la vida personal del legendario líder de la banda británica.

Según confirmó su esposo, Thomas, a medios internacionales, Bibi falleció “en paz tras una larga batalla contra el cordoma”, un raro tipo de cáncer de columna vertebral que venía enfrentando desde hace años.

Tenía 48 años y dejó dos hijos pequeños de siete y nueve años. Sus cenizas fueron esparcidas sobre los Alpes europeos, según el testimonio familiar.

La revelación que cambió su historia

La historia de Bibi salió a la luz en 2025 con la publicación de Love, Freddie, una biografía escrita por Lesley-Ann Jones, en la que se afirma que Mercury habría tenido una relación con una amiga casada en 1976, de la cual nació esta hija.

Hasta ese momento, la identidad de Bibi había permanecido en completo secreto fuera de su círculo íntimo.

Según el libro, Mercury mantuvo una relación cercana con ella durante sus primeros años de vida, incluso dedicándole canciones como Bijou y Don’t Try So Hard, y se refería a ella con apelativos cariñosos como “trésor” (‘tesoro’ en francés).

La autora asegura haber verificado su paternidad mediante pruebas de ADN, aunque dichas evidencias no se han hecho públicas por motivos de privacidad.

La propia Jones describió a Bibi como una mujer determinada a contar la verdad sobre su linaje y a desafiar versiones previas sobre la vida de Mercury.

Sin embargo, miembros cercanos al artista, incluyendo su ex pareja Mary Austin y algunos allegados, expresaron dudas públicas sobre la veracidad de la historia.

Crónica de una lucha silenciosa

Bibi, que se dedicaba profesionalmente a la medicina, optó por mantener un perfil bajo durante décadas, preocupada por su carrera y la privacidad de su familia.

Su historia tomó protagonismo apenas meses antes de su muerte, cuando decidió colaborar con la biografía para hacer pública su identidad.

Su viudo describió que la llevó “en paz” durante sus últimos días tras años de tratamiento médico y que su legado familiar seguirá vivo a través de sus hijos.

La revelación tardía de su existencia y su fallecimiento inmediato han generado un intenso debate mediático y en redes sobre la vida privada de los íconos culturales y los límites entre verdad histórica y especulación periodística.

La noticia ha tenido amplia repercusión en medios globales desde este 15 de enero de 2026, destacándose tanto la historia de su supuesto vínculo con Freddie Mercury como la retrospectiva de su lucha contra una enfermedad poco común.

