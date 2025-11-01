Fallece hombre en inmediaciones de las calles de CSL

La tranquilidad de la colonia Camino Real se vio interrumpida esta mañana cuando un hombre perdió la vida de manera repentina tras aparentemente sufrir un infarto fulminante mientras caminaba por las calles Turquesa y Artículo 115 en Cabo San Lucas.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima, vecino de la misma zona, se desplomó a escasos metros de su casa. Testigos relataron que todo ocurrió en cuestión de segundos, sin que hubiera tiempo para solicitar ayuda médica antes de que el hombre colapsara en plena vía pública.

Agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal arribaron al lugar, acordonando toda la cuadra para llevar a cabo los protocolos correspondientes. La escena se mantuvo bajo resguardo por varias horas mientras peritos y paramédicos intervinieron, al momento no se ha emitido comunicado oficial al respecto, ni han dado a conocer el nombre del hombre fallecido.

Las autoridades locales informaron que no se encontraron indicios de violencia, por lo que todo apunta a un infarto súbito. El cuerpo fue trasladado para la necropsia de ley, mientras la comunidad de Camino Real lamenta la pérdida de uno de sus residentes más conocidos.