Muere James Van Der Beek, el icónico protagonista de Dawson’s Creek, a los 48 años

Este miércoles 11 de febrero de 2026, se confirmó que James Van Der Beek, el recordado protagonista de la serie juvenil Dawson’s Creek, murió a la edad de 48 años en su hogar. El deceso ocurrió durante las primeras horas de la mañana, tras haber enfrentado un diagnóstico de cáncer colorrectal que él mismo hizo público a finales de 2024.

El actor se encontraba rodeado de su familia al momento de su partida, dejando un vacío profundo en la generación que creció con su interpretación del sensible Dawson Leery.

A través de sus redes sociales, la esposa de James Van Der Beek anunció su muerte con un emotivo mensaje: “enfrentó sus últimos días con mucho coraje, fe y gracia. Hay mucho por compartir sobre su amor a la humanidad, sus deseos y lo sagrado del tiempo”, escribió Kimberly Van Der Beek.

La noticia ha impactado a sus seguidores, pues aunque se sabía de su padecimiento, el actor se mostraba optimista en sus redes sociales. El diagnóstico original de cáncer fue recibido en agosto de 2023, pero no fue hasta noviembre de 2024 que decidió compartirlo con el mundo para generar conciencia sobre la detección temprana. Durante los últimos meses, el histrión se enfocó en su tratamiento y en pasar tiempo de calidad con su esposa, Kimberly Van Der Beek, y sus seis hijos.

El legado de James Van Der Beek trasciende la pantalla, pues en su etapa final se convirtió en un activista por la salud masculina. A pesar de llevar una vida sana y activa, el cáncer lo atacó en etapa 3, una situación que lo llevó a cuestionar los protocolos de salud y a invitar a sus fans a no ignorar síntomas persistentes. Su muerte marca el fin de una era para los dramas adolescentes de los años 90, donde su rostro fue el símbolo de la introspección y el romance juvenil.

La trayectoria de Van Der Beek no se limitó a Dawson’s Creek. Participó en cintas icónicas como Varsity Blues (Juego de campeones) y mostró su lado cómico en la serie Don’t Trust the B—- in Apartment 23, donde interpretó una versión paródica de sí mismo. Sin embargo, su papel como guerrero frente al cáncer será recordado con la misma intensidad que sus interpretaciones en la pantalla, dejando una huella imborrable en la industria del entretenimiento y en la lucha contra esta enfermedad.

