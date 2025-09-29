¡Adiós al ‘Pierna Fuerte’! Fallece Javier Sánchez Galindo

El balompié mexicano se viste de luto con la partida de una de sus figuras más emblemáticas. Javier Sánchez Galindo, el legendario defensa conocido como el “Pierna Fuerte“, falleció este lunes 29 de septiembre a los 77 años de edad.

La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) confirmó la noticia, que genera una profunda tristeza en las aficiones de Cruz Azul y América, clubes con los que se consagró como multicampeón.

Su fallecimiento fue anunciado por Fernando Schwartz, director de Comunicación de Selecciones Nacionales, aunque la familia ha decidido mantener en privado la causa del deceso.

Días antes, el periodista Javier Alarcón ya había informado que el exjugador se encontraba hospitalizado en estado delicado, lo que anticipaba la lamentable noticia.

¿Cuál fue el legado de Javier Sánchez Galindo?

La carrera de Javier Sánchez Galindo, que se desarrolló entre 1966 y 1982, estuvo llena de éxitos. Fue un protagonista central en la época dorada de Cruz Azul, donde levantó cinco títulos de Liga, tres Concachampions, dos trofeos de Campeón de Campeones y una copa nacional.

Su paso por el América no fue menos destacado, pues añadió a su vitrina un campeonato de Liga, un Campeón de Campeones, una Concachampions y una Copa Interamericana. Además, militó en equipos como Chivas, Coyotes Neza y tuvo una experiencia internacional en Los Angeles Aztecs, donde compartió vestuario con el mítico Johan Cruyff.

Un pilar en la Selección Mexicana

Sánchez Galindo también fue un referente con la camiseta nacional. Formó parte del histórico equipo que alcanzó el cuarto lugar en los Juegos Olímpicos de México 1968 y fue campeón del Campeonato de Naciones de la Concacaf en 1971, torneo que precedió a la Copa Oro.