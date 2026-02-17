Fallece Jesse Jackson, figura histórica de los derechos civiles en Estados Unidos
El reverendo Jesse Louis Jackson, una de las figuras más influyentes en la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, murió este martes a los 84 años. Su familia confirmó el fallecimiento y lo recordó en redes sociales como un servidor incansable que dedicó su vida a defender la dignidad humana y la justicia social.
De colaborador de Martin Luther King Jr. a líder nacional
Jesse Jackson nació el 8 de octubre de 1941 en Greenville, Carolina del Sur. Creció en medio de la efervescencia social de los años sesenta y pronto se integró al movimiento por los derechos civiles.
Trabajó de cerca con Martin Luther King Jr. y participó en momentos decisivos de la lucha contra la segregación racial. Tras el asesinato de King en 1968, Jackson asumió un papel protagónico dentro del activismo afroamericano y se convirtió en una de sus voces más visibles.
Fundador de la Rainbow/PUSH Coalition
El pastor bautista fundó la organización Rainbow/PUSH Coalition, desde donde impulsó la representación política y económica de comunidades marginadas. Promovió alianzas entre distintos sectores sociales bajo la idea de una “coalición arcoíris”, que buscaba unir a personas de diferentes razas y orígenes en torno a la equidad.
Jackson también llevó su activismo al terreno electoral. En 1984 y 1988 compitió por la candidatura presidencial del Partido Demócrata. Con esas campañas amplió la conversación sobre inclusión y abrió camino para futuras generaciones de líderes afroamericanos.
Un legado que marcó una era
Además de su trabajo político, Jackson intervino en gestiones diplomáticas para lograr la liberación de prisioneros y visibilizar crisis humanitarias en distintos países. Su capacidad de negociación lo convirtió en una figura influyente dentro y fuera de Estados Unidos.
En los últimos años enfrentó problemas de salud, incluido el Parkinson, pero continuó participando en actividades públicas y comunitarias. Su muerte marca el cierre de una etapa histórica para los movimientos por los derechos civiles que surgieron a mediados del siglo XX.
Diversas figuras políticas y sociales reaccionaron al fallecimiento y destacaron su papel en la ampliación de derechos y en la construcción de espacios de representación para comunidades históricamente excluidas. Su legado permanece en las organizaciones y liderazgos que siguen las causas que defendió durante más de cinco décadas.
