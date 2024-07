Joe Bryant, padre de Kobe y exjugador de NBA, fallece a los 69 años

El exjugador de la NBA Joe Bryant, padre del astro Kobe Bryant, murió a los 69 años, informaron este martes medios de prensa estadounidenses y varios equipos de los que formó parte.

“Nos entristece anunciar el fallecimiento del gran jugador de básquet de La Salle Joe Bryant”, reportó el martes este equipo universitario del que Bryant fue jugador (1973-1975) y entrenador (1993-1996).

“Era un miembro muy querido de la familia Explorer y se le echará mucho de menos”, agregó el texto, que no detalla las causas del fallecimiento.

Fran Dunphy, actual entrenador en jefe de La Salle, declaró al diario The Philadelphia Inquirer que Bryant sufrió recientemente un derrame cerebral.

De su lado, el Olimpia Milan, equipo italiano del que Bryant fue copropietario junto a Kobe, también dijo estar “profundamente apenado por el fallecimiento de Joe Bryant”.

