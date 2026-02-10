Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Martes 10 de Febrero, 2026
Espectáculos

Muere José Bisbal a los 84 años, exboxeador y padre del cantante David Bisbal

El mundo del espectáculo y el deporte están de luto tras la muerte de José Bisbal, ídolo del boxeo español y padre del artista David Bisbal
10 febrero, 2026
Este martes 10 de febrero se confirmó el fallecimiento de José Bisbal, exboxeador español y padre del cantante David Bisbal, a los 84 años de edad.

De acuerdo con información difundida en medios españoles, José Bisbal enfrentaba desde hace varios años complicaciones de salud derivadas del Alzheimer, enfermedad de la que su hijo había hablado públicamente en distintas ocasiones.

La noticia generó reacciones tanto en el ámbito del espectáculo como en el deportivo, debido a la estrecha relación que David Bisbal mantuvo con su padre. El cantante compartió en entrevistas y en su documental reciente el impacto emocional de ver cómo la enfermedad avanzó hasta impedir que su padre lo reconociera.

El legado de José Bisbal en el deporte y la familia

José Bisbal fue campeón de España en la categoría de peso mosca y gallo, enfrentándose a grandes figuras del boxeo europeo durante su época dorada. Su retiro del ring no lo alejó del ojo público del todo, pues con el ascenso a la fama de su hijo en el programa Operación Triunfo, el público pudo conocer al hombre detrás del artista, siempre apoyando desde la humildad de su hogar.

En los últimos años, la salud de don José se convirtió en una causa personal para el cantante, quien aprovechó su plataforma para visibilizar el impacto de las enfermedades neurodegenerativas. La comunidad artística ha enviado sus condolencias a la familia, destacando que, a pesar de la pérdida física, la figura de José Bisbal permanecerá viva a través de los éxitos de su hijo y de la historia del deporte español que él mismo escribió con sus guantes.

Se espera que los servicios funerarios se lleven a cabo en la más estricta intimidad familiar en España, mientras miles de seguidores inundan las redes sociales con mensajes de apoyo para el cantante.

