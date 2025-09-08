Fallece Juan Ortelli, exdirector de Rolling Stone Argentina, a los 43 años

El periodista argentino Juan Ortelli, exdirector de la revista Rolling Stone en su edición argentina y figura reconocida en el ámbito del rap y el freestyle, falleció este lunes 8 de septiembre a los 43 años.

La noticia fue confirmada por familiares a través de un mensaje en redes sociales, donde señalaron que el deceso ocurrió por causas naturales. Ortelli fue encontrado sin vida en su domicilio en Buenos Aires, y se informó que se realizará una autopsia para precisar las circunstancias.

Carrera en el periodismo

Ortelli comenzó su trayectoria en Rolling Stone Argentina a inicios de la década de 2000 y en 2013 asumió la dirección de la revista, cargo que mantuvo hasta 2018. También colaboró en el diario La Nación y en otros medios especializados en música y cultura.

Durante su paso por la revista, realizó entrevistas con músicos de rock de gran notoriedad en Argentina y Latinoamérica, y sus textos fueron reconocidos por abordar el entorno cultural de la música con un estilo directo.

Vínculo con el rap y el freestyle

Además de su trabajo editorial, Ortelli se convirtió en un referente dentro de las competencias de rap. Fue jurado en eventos como El Quinto Escalón, la Red Bull Batalla, la BDLG y la Freestyle Master Series (FMS) Argentina. En los últimos años, también participó en la Liga Bazooka, dedicada a las batallas escritas.

Recientemente, trabajaba en un libro titulado “Réplica”, centrado en la historia del freestyle en español, cuya publicación estaba prevista para finales de 2025.

