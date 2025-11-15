Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Sábado 15 de Noviembre, 2025
Deportes

Fallece la leyenda del tenis mexicano Vicente Zarazúa a los 81 años

El histórico tenista Vicente Zarazúa, medallista de oro en los Juegos Olímpicos de México 1968 y figura clave en la Copa Davis
Joaquín Sánchez Castro
15 noviembre, 2025
Foto; Cortesía

El mundo del deporte mexicano lamenta la muerte de Vicente Zarazúa, una figura icónica del tenis nacional, quien falleció a los 81 años.

Zarazúa destacó por su participación en la Copa Davis, donde representó a México en las décadas de los 60 y 70.

Pero su momento más recordado llegó durante los Juegos Olímpicos de México 1968, cuando conquistó la medalla de oro en la modalidad de dobles junto a Rafael “Pelón” Osuna, en un torneo de exhibición.

Tras su retiro del deporte activo, Vicente ejerció como cronista para Televisa, junto a su antiguo compañero Francisco “Pancho” Contreras, y también tuvo una etapa como directivo del Club Necaxa.

Hasta ahora, no se han dado a conocer las causas de su fallecimiento.

Su partida ha dejado un profundo hueco en el tenis mexicano, pero también un legado duradero: fue tío abuelo de Renata Zarazúa, una de las actuales parlantes del deporte blanco en México. 

