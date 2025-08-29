Fallece Lourdes Ambriz, soprano mexicana y referente de la ópera, a los 64 años

La reconocida soprano mexicana Lourdes Ambriz falleció el jueves 28 de agosto de 2025 a los 64 años, tras una valiente lucha contra el cáncer, según confirmó el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBAL). Su partida representa una pérdida irreparable para la música clásica y la ópera mexicana, dejando un legado que perdurará por generaciones.

Una carrera que marcó la historia de la ópera mexicana.

Nacida en la Ciudad de México el 20 de julio de 1961, Ambriz inició su carrera artística en 1980 y debutó en el Palacio de Bellas Artes en 1982 con el papel de Olympia en Los cuentos de Hoffmann.

A lo largo de su trayectoria, interpretó roles destacados en obras de compositores de renombre como Daniel Catán, Carlos Chávez, Georges Bizet y Paul Barker, consolidándose como una de las voces más importantes de la ópera internacional.

Además de su destacada carrera en el escenario, Lourdes Ambriz se involucró en el mundo del doblaje, prestando su voz a personajes icónicos como Bella en La Bella y la Bestia (1991) y Lilia Calderu en Agatha en todas partes (2024), mostrando su versatilidad artística y su capacidad de conectar con distintos públicos.

Su influencia también se extendió a la gestión cultural. Entre 2014 y 2017, Ambriz se desempeñó como directora artística de la Ópera de Bellas Artes, impulsando la promoción de jóvenes talentos y la difusión de la ópera mexicana contemporánea.

En 2023, fue reconocida con la Medalla Bellas Artes en Música, el máximo galardón otorgado por el INBAL, en reconocimiento a su excepcional trayectoria y contribución a la cultura del país.

La partida de Lourdes Ambriz ha generado una ola de homenajes en redes sociales y medios culturales. Compañeros de escenario, críticos y fans han recordado su voz potente y lírica, su entrega en cada interpretación y su papel como referente de la ópera mexicana.

Muchos destacan su habilidad para combinar técnica impecable con una profunda expresividad emocional, convirtiéndola en un ícono indiscutible de la música clásica en México.

Su legado no solo se limita a las interpretaciones que dejó registradas, sino también al impulso de la cultura operística en el país, formando parte del patrimonio artístico de México y sirviendo como inspiración para nuevas generaciones de cantantes líricos y artistas de todas las disciplinas.

La comunidad artística y los seguidores de la ópera recuerdan con cariño a Lourdes Ambriz, reconociendo su dedicación, su talento y la huella imborrable que dejó en la escena musical mexicana e internacional.