Lunes 2 de Febrero, 2026
La Paz

El obispo emérito de La Paz, Miguel Ángel Alba Díaz, partió a la “Casa del Padre”

La Diócesis de La Paz confirmó el fallecimiento del obispo Miguel Ángel Alba Díaz este 2 de febrero, dejando un profundo legado en Baja California Sur
2 febrero, 2026
obispo Miguel Ángel Alba Díaz

La iglesia católica está de luto en Baja California Sur, pues la Diócesis de La Paz ha dado a conocer en sus redes sociales el sensible fallecimiento de su obispo emérito, monseñor Miguel Ángel Alba Díaz.

El comunicado fue emitido a las 7:38 am de este lunes 2 de febrero del 2026, coincidiendo con la Fiesta de la Presentación del Señor.

La Diócesis de La Paz confirmó que el obispo Miguen Ángel de Alba partió a sus 75 años de edad a la “Casa del Padre”, generando una ola de consternación entre los fieles católicos del estado.

El obispo Miguel Ángel Alba Díaz nació en Monterrey, Nuevo León, 23 de enero de 1951, se convirtió en el tercer obispo de la diócesis de La Paz, Baja California Sur, desde el 28 de agosto de 2001 hasta su renuncia, apenas el pasado 31 de enero.

A lo largo de su obispado fue una figura central para la comunidad sudcaliforniana. Su labor pastoral se caracterizó por un análisis profundo de la realidad social y un compromiso inquebrantable con la fe, sembrando un legado que hoy es recordado con gratitud por miles de ciudadanos en La Paz y Los Cabos.

A través de un comunicado oficial, la institución religiosa citó el pasaje bíblico de Juan 11, 25: “Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá”. Con estas palabras, la Iglesia Católica en la entidad invitó a toda la comunidad a unirse en oración por el eterno descanso de quien fuera su guía espiritual durante años de importantes transformaciones en el estado.

Hasta el momento, la Diócesis de La Paz no ha brindado detalles específicos sobre las causas del deceso, limitándose a expresar su agradecimiento a Dios por la vida del clérigo. Sin embargo, se espera que en las próximas horas se den a conocer los horarios y lugares donde se llevarán a cabo las celebraciones exequiales para que la comunidad pueda darle el último adiós.

