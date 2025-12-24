Fallece Pat Finn, actor de “The Middle” y “Friends”

El actor Pat Finn, conocido por sus apariciones en series de televisión como Friends, The Middle y Seinfeld, falleció a los 60 años tras una prolongada batalla contra el cáncer, confirmaron medios internacionales y familiares del artista.

La familia de Pat Finn informó que el intérprete murió en su casa en Los Ángeles, rodeado de sus seres queridos. Su carrera abarcó décadas en la pantalla chica y dejó un legado de personajes memorables en comedias y sitcoms.

Trayectoria y roles destacados

Pat Finn inició su trayectoria en comedia y televisión en la década de 1980, consolidándose con papeles en sitcoms populares. Su interpretación de Bill Norwood en The Middle lo llevó a gran reconocimiento entre el público, mientras que su participación en Friends como el Dr. Roger ha sido recordada por los seguidores de la serie.

Además de Friends y The Middle, Finn también actuó en Seinfeld, Murphy Brown, The George Wendt Show y otras producciones televisivas que marcaron la cultura popular estadounidense.

Lucha contra el cáncer y legado

Según reportes, Pat Finn enfrentó un diagnóstico de cáncer de vejiga en 2022, logró entrar en remisión y posteriormente el cáncer regresó y se propagó, lo que finalmente terminó con su vida.

Tras darse a conocer su muerte, colegas y amigos del medio rindieron homenaje a Finn en redes sociales, destacando su sentido del humor, profesionalismo y amistad. El comediante Jeff Dye compartió un mensaje emotivo en X, resaltando la influencia de Finn tanto dentro como fuera de la pantalla.

Pat Finn deja a su esposa, Donna, con quien estuvo casado desde 1990, y sus tres hijos. La familia emitió un comunicado expresando su tristeza por la pérdida y agradeciendo el apoyo del público y de quienes trabajaron con él a lo largo de su carrera.

El fallecimiento de Pat Finn se registra en plena temporada navideña, generando conmoción en la industria del entretenimiento y entre los seguidores de las series en que participó, especialmente Friends, donde su papel ha sido rememorado por fanáticos de todo el mundo.

