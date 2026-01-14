Muere pescador en Nayarit tras sufrir trágico accidente marítimo

La comunidad marítima de Nayarit se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de un pescador que permaneció hospitalizado durante casi 48 horas. La víctima, identificada como Julio César N, no logró sobrevivir a las graves lesiones sufridas durante un accidente en la zona costera de Nayarit, específicamente en el municipio de Compostela. El deceso fue reportado la mañana de este martes, dejando una profunda consternación entre sus colegas y familiares.

El trágico suceso tuvo lugar en la popular playa de Rincón de Guayabitos, cuando el trabajador intentaba realizar maniobras para introducir una embarcación al mar. Debido a las complicaciones generadas por el fuerte oleaje, el hombre quedó expuesto de manera accidental a la zona posterior de la lancha. En ese momento, el motor fuera de borda le provocó heridas de extrema gravedad, resultando en la amputación de sus extremidades.

Tras el impacto, el hombre originario de La Peñita de Jaltemba recibió auxilio inmediato y fue trasladado de urgencia a un hospital privado en la localidad de Bucerías, ubicada en el municipio de Bahía de Banderas. A pesar de que se buscó brindarle atención médica especializada, la gravedad del daño sufrido en ambas extremidades inferiores complicó su estado de salud desde el primer momento de su ingreso al nosocomio.

La víctima, a quien sus allegados llamaban cariñosamente “El Cholo”, era un personaje ampliamente reconocido y apreciado en la zona de La Peñita de Jaltemba. Durante su hospitalización, amigos y familiares se movilizaron intensamente en redes sociales para solicitar donadores de sangre y apoyo económico, con la esperanza de que pudiera recuperarse de la intervención quirúrgica y las secuelas del incidente.

Ante la notificación del fallecimiento, al centro hospitalario en Bahía de Banderas arribaron elementos de la Policía Coordinada y agentes ministeriales. El personal de la fiscalía inició las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación y confirmar las circunstancias exactas del accidente, además de coordinar la entrega del cuerpo a los deudos para los servicios funerarios.

Informes oficiales detallaron que la maniobra con el motor fuera de borda fue el factor determinante en la tragedia ocurrida en Compostela. Los agentes ministeriales señalaron que se realizarán los peritajes necesarios para deslindar responsabilidades, mientras la comunidad pesquera local hace un llamado a extremar precauciones durante las labores diarias ante las condiciones climáticas y del mar.

