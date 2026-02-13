Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Fallece el rapero mexicano Milkman tras varias semanas hospitalizado ¿Qué le pasó?

El artista y productor Óscar Botello perdió la batalla tras complicaciones derivadas de una hemorragia interna severa y tres intervenciones quirúrgicas
13 febrero, 2026
Foto tomada de las redes del artista

La escena del rap y la música urbana en México se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Óscar Botello, conocido artísticamente como Milkman, durante la tarde del jueves 12 de febrero.

El rapero y productor regiomontano murió en la Ciudad de México luego de permanecer varias semanas hospitalizado en estado crítico.

La noticia fue validada por su hermano y su disquera Sony Music México, quienes expresaron su profundo dolor ante la pérdida de un creativo que dejó una huella imborrable en la industria musical contemporánea.

¿Qué le pasó a Milkman? El artista fue ingresado de emergencia el pasado 31 de enero debido a una hemorragia interna severa.

Esta condición médica lo llevó al borde de la muerte en dos ocasiones previas a su deceso y lo obligó a someterse a un total de tres cirugías urgentes.

Durante su estancia en el hospital, permaneció en el área de terapia intensiva, intubado e inconsciente, mientras su familia y amigos cercanos, incluida la cantante Belinda, iniciaban campañas de recaudación de fondos y solicitudes de donadores de sangre para cubrir los gastos médicos.

Trayectoria y el adiós de grandes figuras de la música

Milkman no solo fue reconocido por sus rimas, sino por su faceta como director creativo y artista visual. Su talento lo llevó a trabajar en proyectos de talla internacional, destacando su labor en el álbum “Energía” de J Balvin, quien también dedicó un mensaje de despedida reconociendo su impacto.

Originario de Monterrey y criado en la frontera, su estilo único fusionaba el espíritu indie con el hip hop, consolidándose con álbumes como “Milkstape” y “Fresco”.

Su partida deja un vacío en una generación de artistas que veían en él a un visionario capaz de construir mundos visuales y sonoros.

La cantante Belinda, visiblemente afectada, compartió un desgarrador mensaje en sus redes sociales destacando que Milkman fue un “gran amigo” y una de las personas más talentosas que conoció.

“Sé que luchaste hasta el final”, escribió la intérprete, quien colaboró con él en el tema “Sueño de ti”.

A pesar de los esfuerzos médicos y el apoyo económico recaudado a través de plataformas como GoFundMe, las complicaciones tras las intervenciones quirúrgicas resultaron fatales, cerrando así un capítulo brillante en la historia del género urbano nacional.

