Fallece el Ing. Sebastián Romo Carrillo, pionero del desarrollo turístico de Los Cabos

La comunidad de Los Cabos se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento del ingeniero Sebastián Romo Carrillo, ocurrido el pasado 19 de diciembre, hecho que generó múltiples expresiones de condolencia desde distintos sectores sociales, empresariales y políticos de la región.

Sebastián Romo Carrillo fue un reconocido empresario y actor clave en el desarrollo turístico de Cabo San Lucas, considerado un pionero en la consolidación de infraestructura estratégica para el destino. Fue fundador y propietario del Aeropuerto privado de Cabo San Lucas, proyecto que contribuyó al crecimiento y conectividad de esta zona turística.

En el ámbito público, Romo Carrillo se desempeñó como delegado municipal de Cabo San Lucas y diputado local por el Partido Acción Nacional (PAN), fuerza política con la que también fue candidato a la presidencia municipal de Los Cabos durante la década de los años noventa. Su trayectoria se distinguió por una participación activa tanto en la vida política como en el desarrollo económico del municipio.

Tras darse a conocer la noticia de su deceso, autoridades municipales y estatales, así como representantes del sector social y empresarial, utilizaron las redes sociales para lamentar su partida y expresar condolencias a familiares y seres queridos, reconociendo su legado y compromiso con la comunidad.

El fallecimiento del Ing. Sebastián Romo Carrillo deja una huella significativa en la historia reciente de Los Cabos, particularmente en Cabo San Lucas, donde su nombre queda ligado al impulso del desarrollo turístico y a la vida pública del municipio.