Muere Vince Zampella, arquitecto de Call of Duty y figura clave de la industria de los videojuegos

La industria global de los videojuegos enfrenta una de sus pérdidas más significativas con la muerte de Vince Zampella a los 55 años, creador visionario cuya obra redefinió el entretenimiento interactivo y dejó una huella profunda en millones de jugadores alrededor del mundo.

La confirmación del fallecimiento fue dada a conocer por Electronic Arts, compañía con la que Zampella mantuvo una relación estratégica durante los años más influyentes de su carrera, aunque no se detallaron las causas, lo que generó una ola inmediata de reacciones en el sector creativo y tecnológico.

La relevancia de Zampella se cimentó desde su paso por Infinity Ward, estudio del que fue director ejecutivo y desde donde impulsó el nacimiento de Call of Duty, una franquicia que no solo marcó un antes y un después en los videojuegos de disparos en primera persona, sino que también se convirtió en un fenómeno cultural global.

El éxito de Call of Duty, lanzado originalmente en 2003 como una experiencia ambientada en la Segunda Guerra Mundial, evolucionó con el tiempo hacia escenarios de guerra moderna y vendió más de 500 millones de copias en todo el mundo, consolidándose como una de las sagas más rentables e influyentes de la historia del entretenimiento.

Tras su salida de Infinity Ward, Zampella fundó en 2010 Respawn Entertainment, estudio que reafirmó su capacidad creativa con títulos que privilegiaron la narrativa, el diseño de juego y la libertad artística, valores que lo distinguieron como líder dentro de la industria.

En años recientes, su trabajo al frente de proyectos como Star Wars Jedi: Fallen Order y Star Wars Jedi: Survivor demostró su versatilidad creativa, al trasladar universos cinematográficos al lenguaje del videojuego con éxito crítico y comercial.

Más allá de las cifras, Zampella fue reconocido por su estilo de liderazgo, caracterizado por detectar talento, otorgar autonomía a los equipos y priorizar la innovación, una filosofía que influyó directamente en la calidad y longevidad de sus proyectos.

Figuras influyentes del sector, como Geoff Keighley, destacaron su dimensión humana y profesional, subrayando que, pese a haber creado algunos de los videojuegos más influyentes de su generación, Zampella siempre mantenía la convicción de que su mejor obra aún estaba por llegar.

La muerte de Vince Zampella deja un vacío difícil de llenar en una industria que hoy reconoce en su legado una referencia obligada para entender la evolución del videojuego moderno como forma de arte, negocio y expresión cultural.

