A un mes de su fallecimiento, piden avances en investigación por Saúl Castro

Familiares y amigos de Saúl Castro, quien falleció hace un mes a consecuencia de las lesiones sufridas durante una riña, realizaron una manifestación para exigir a las autoridades que el caso no quede en el olvido y se detenga a todas las personas presuntamente involucradas en la agresión.

La movilización se llevó a cabo la mañana del domingo 15 de enero sobre la carretera Transpeninsular, a la altura de la comunidad de El Pescadero, en el municipio de La Paz. Los manifestantes se colocaron de manera pacífica en las laterales de la vía federal, portando pancartas con mensajes en los que demandan justicia por la muerte de Saúl Castro.

En los mensajes exhibidos, los inconformes exigieron la pena máxima para Brayan y Manuel, dos hombres que ya se encuentran detenidos por su probable participación en la agresión. Ambos están vinculados a proceso por el delito de homicidio y permanecen bajo prisión preventiva, de acuerdo con la información difundida por las autoridades.

Asimismo, los familiares y amigos de la víctima reclamaron la detención del resto de los involucrados, ya que, según las primeras versiones del caso, hasta nueve personas habrían participado en la agresión ocurrida la noche del 25 de diciembre de 2025. Las lesiones provocadas durante la riña derivaron en el fallecimiento de Saúl días después.

De manera previa, las autoridades han señalado que las investigaciones continúan y que se mantienen abiertas las líneas de indagación para el esclarecimiento total de los hechos, mientras los manifestantes reiteraron su llamado a que el caso no se enfríe y se haga justicia.

