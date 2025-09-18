Fallece Brad Everett Young, actor que participó en Grey’s Anatomy tras trágico accidente

Los Ángeles, California-. Este 17 de septiembre The Hollywood Reporter ha dado a conocer sobre el lamentable fallecimiento de Brad Everett Young tras un aparatoso accidente a las afueras de Los Ángeles el pasado 14 de septiembre.

El fallecimiento de Everett fue confirmado gracias a Paul Christensen, publicista y amigo cercano de Everett, poco después amigos del actor comenzaron a publicar mensajes recordando la memoria del reconocido y apreciado actor, fotógrafo y escritor.

Los detalles del fallecimiento de Brad Everett Young y su legado

El accidente ocurrió el pasado 14 de septiembre mientras Everett se encontraba transitando solo por la autopista 134 a las afueras de Los Ángeles, cuando fue impactado por otro conductor que iba en sentido contrario.

El actor falleció en el lugar a causa de sus heridas, sin posibilidad de que servicios de emergencia pudieran hacer algo para poder salvarle la vida, el conductor causante del accidente se encuentra hospitalizado.

Christensen compartió un emotivo mensaje durante el comunicado, afirmando que;

“La pasión de Brad por las artes y las personas que la respaldaban era inigualable. Vivió su misión de mantener con vida la creatividad, y su legado continuará a través de Dream Loud Official.”

Brad Everett Young es reconocido por el público principalmente como actor gracias a su participación en series y películas como

Grey´s Anatomy

Los Ángeles de Charlie

Jurasic Park III

Boy Meets World

Felicity

Sin embargo, era principalmente reconocido en Hollywood por su trabajo como fotógrafo en galas y alfombras rojas para medios como The Hollywood Reporter, Variety, Vogue y Vanity Fair.