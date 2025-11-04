¡Fallo en la oficina! WhatsApp Web deja de cargar chats a nivel mundial

Una interrupción masiva afectó el servicio de WhatsApp Web este martes 4 de noviembre, paralizando la comunicación de millones de personas en México y el resto del mundo.La principal dificultad reportada por los usuarios fue la imposibilidad de sincronizar sus conversaciones desde el teléfono a la computadora.

Los reportes sobre esta interrupción se intensificaron antes de las 8:00 hora local, volviendo rápidamente a WhatsApp Web tendencia en redes sociales con el hashtag #WhatsAppDown. Esta falla generó particular malestar en quienes dependen de la versión de escritorio para sus actividades de tipo laboral, ya sea en modalidad presencial o a distancia.

Al intentar acceder, los usuarios encuentran un sitio que no despliega sus chats ni contactos, o reciben un mensaje que sugiere descargar la aplicación. El sitio Downdetector confirmó el pico de incidencias, señalando que el 68% de los problemas se relacionan directamente con el sitio web y un 19% con fallas en la conexión de servidores.

¿Dónde falló el servicio y qué pasó con WhatsApp?

Aunque el error tuvo un alcance global, los fallos se reportaron con mayor intensidad en México, seguido por Estados Unidos y diversas naciones de América Latina. México, específicamente, encabeza la lista de países con el mayor número de interrupciones confirmadas hasta el momento.

Es importante destacar que, a pesar de los problemas en la versión de escritorio, la aplicación de mensajería para teléfonos celulares funcionó sin contratiempos. Usuarios de dispositivos Android e iOS pudieron seguir utilizando sus servicios de mensajería con total normalidad.

¿Qué dijo Meta al respecto del colapso de WhatsApp Web?

Hasta ahora, Meta, la empresa dueña de WhatsApp, no ha emitido ningún comunicado oficial que explique la causa de la inoperatividad ni la posible hora de restauración del servicio. La falta de información deja a los millones de afectados a la espera de una solución técnica, mientras el error se mantiene en escalada.

En antecedentes de fallas similares, las interrupciones se atribuyen a tareas de mantenimiento o ajustes en los servidores globales de la compañía.