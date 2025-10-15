¡Cuidado! Falsa venta de boletos para el concierto de Marco Antonio Solís en Cabo San Lucas

Tras la circulación de una página falsa que ofrecía entradas para el concierto de Marco Antonio Solís, programado el 22 de octubre dentro de las Fiestas Tradicionales de Cabo San Lucas 2025, el Ayuntamiento de Los Cabos aclaró que el acceso será completamente gratuito y que no existe venta oficial de boletos.

El director de Desarrollo Social, Carlos Castro, explicó que la publicación es fraudulenta e hizo un llamado a la ciudadanía a no compartir enlaces sospechosos ni proporcionar datos personales.

“El llamado a la gente es a no caer en este tipo de intentos de páginas que aseguran vender boletos. No habrá venta de boletos para ningún artista ni en ningún día. La entrada será gratuita para todas las personas “, recalcó el funcionario municipal.

Las Fiestas Tradicionales de Cabo San Lucas se celebrarán del 17 al 23 de octubre , con presentaciones musicales , actividades culturales y eventos familiares gratuitos. Aunque la cartelera oficial aún no se ha publicado, algunos artistas y productoras ya han confirmado su participación por su cuenta en redes sociales.

Por último, las autoridades municipales recordaron que la información oficial sobre artistas y horarios se difundirá únicamente a través de los canales del Ayuntamiento de Los Cabos , con el fin de evitar venta falsa de boletos, confusiones y posibles fraudes.